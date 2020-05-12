المعارضة التركية: حكومة أردوغان تنهب الشعب دون خجل

أفاد موقع المعارضة التركية «تركيا الآن» بأن نائب حزب الشعب الجمهوري أوزوجور أوزال، علق على الاتهامات الموجهة للحزب بالتخطيط لشن انقلاب، بأن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتوهم أشياء لا صحة لها، وأنهم ينهبون الشعب دون أن يخجلوا من فعلتهم.وبحسب ما ذكرته جريدة «جون بويو» التركية، كان المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك، صرح في بيان بشأن المناقشات المُثارة حول الانقلاب، بأن الحكومة تخوض انتخابات في الوقت الحالي، ومن ثم فإن حزب الشعب يعرقل ذلك، قائلًا إن الحكومة تناقش بجدول أعمالها مسألة الانقلاب ولا تبالي بمشاكل الشعب، مُدعيا أن حزب العدالة والتنمية لم يتطرق لموضوعًا كهذا بجدول أعماله، ومتهمًا حزب الشعب بأنهم يبذلون طاقتهم وجهدهم حول الانقلاب.ورد أوزجور أوزال على هذه التصريحات عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلًا، تخلقون جدول أعمال مزيفًا لنشرف الخوف من الانقلاب في قلوب الشعب، ومن ثم تتهمون بذلك دون خجل، لكن أي شخص عاش وشهد يوم 15 يوليو، يعرف موقفنا المضاد للانقلاب، لا يمكننا أن نستخلص درسًا ديمقراطيًّا من أولئك الذين نهبوا سلطة الحكومة المحلية والمنظمات المهنية، أولئك الأشخاص الذين لم يعرفوا حتى معنى الاقتراع في 31 مارس.