محافظة نينوى العراقية تقرر تقليص حظر التجوال

قررت محافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة فجرًا.وقالت المحافظة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة وبناءً على المصلحة العامة قرر رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الرابعة فجرًا".وأرجعت المحافظة ذلك الى تسهيل حركة المواطنين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.