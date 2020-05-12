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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: 50% نسبة تراجع شعبية حزب أردوغان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:25 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشف استطلاع رأي أجرته شركة MAK، إحدى الشركات الرائدة في الاستطلاعات والبحوث في تركيا، عن انخفاض جماهيرية تحالف الجمهور القائم بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، إلى اقل من 50%، وفقًا لما نشرته صحيفة ديكان التركية.

وتابعت الصحيفة أن شركة MAK، أجرت استطلاع رأي بتاريخ أمس الموافق 11 مايو بـ 3 مدن تركية، وتم اختيار عينة بلغت 10 آلاف شخص من كل مدينة، وفي النهاية تم إجراء الاستطلاع عبر مكالمات هاتفية مع 5200 مواطن.

وكان الاستطلاع بناء على سؤال "لو عقدت الانتخابات غدًا من ستختار؟"، فبلغ عدد المصوتين لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية "تحالف الجمهور" أقل من 50%.

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