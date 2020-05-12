شاب تركي يهاجم أردوغان: حكومتك قتلت الشباب وسرقت الشعب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو لشاب تركي يهاجم حكومة أردوغان، بسبب قتل الشباب وسرقة الشعب.وبحسب الفيديو، ظهر الشاب وهو يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، قائلًا: "إن حكومة أردوغان هي المسئولة عن قتل الشباب وسرقة الشعب"، متسائلًا أليسوا هؤلاء أصدقاءكم؟، هل هكذا تحمون الوطن؟".وأضاف الشاب التركي: "حكومة أردوغان قاتلون وفاحشون ويقولون إنهم يمدون يد العون إلى الشعب"، مشيرًا إلى أنهم أخذوا أموالهم.ونوه بأن حكومة أردوغان هي من سرقت ميدان داوود وأنهم يهاجمون ويقتلون الشباب، موضحًا أنهم لن يحموا الوطن والشعب، متسائلًا: "هل هكذا تكون مسئولية الوطن؟".وفى ذلك الشأن، نقلت تركيا نحو 17 ألف إرهابي إلى ليبيا، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لدول الجوار الجغرافي الليبي، سواء كانت دولًا عربية أو إفريقية أو كانت حتى دولا أوروبية.