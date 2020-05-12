رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة كورية شمالية تؤكد أهمية الاعتماد على النفس اقتصاديا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:04 ص
كورية شمالية
كورية شمالية
أ ش أ
طباعة
شددت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، على أهمية الاعتماد على النفس، مدعية أن القوى المعادية عاقدة العزم على محاولة "خنق" الدولة الشيوعية اقتصاديا.

وتحث كوريا الشمالية على نحو متكرر على الاعتماد على النفس في مجالات مختلفة، بما يشمل التطور الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه عقوبات طويلة الأمد وسط جمود المحادثات بينها من جانب وبين الولايات المتحدة من جانب أخر، حسبما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وذكرت صحيفة (رودونغ شينمون) التابعة لحزب العمال الحاكم بأن "القوى المعادية تبذل جهودا مضنية لخنقنا اقتصاديا"، مضيفة أن "مكائدهم التي تهدف إلى وقف مسيرتنا نحو تحقيق قوة اشتراكية قوية من خلال تعميق الصعوبات الاقتصادية والارتباكات الداخلية مستمرة".

وأشارت إلى أنه "سيتعين على الدول الانحناء والخضوع لدول أخرى إلا إذا كان الاقتصاد مستقلا"، وأضافت "أن الخضوع الاقتصادي يؤدي إلى خضوع سياسي".

ودعت لبذل المزيد من الجهود في إعادة التدوير، قائلة إن اللجوء للمساعدات الخارجية ممكن أن يكون طريقة مؤقتة للنمو، ولكن لا يمكن أن يصبح طريقا للتنمية المستدامة.

وقد شددت المنابر الإعلامية لكوريا الشمالية على أهمية الاعتماد على النفس منذ أن صرح القائد الشمالي كيم جونج-أون في اجتماع للحزب في ديسمبر الماضي بأنه لا يتوقع رفع العقوبات الأمريكية في المستقبل القريب.

يُشار إلى أن غلق الحدود المطول مع الصين وسط وباء كورونا يمثل عبئا إضافيا على الدولة الشيوعية التي تعاني من اقتصاد منهار بالفعل، لاعتمادها بشكل كبير على التجارة مع الحليف المجاور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف أول مدرسة انتهت من تسليم أبحاث الطلاب

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

أبرزهم أمير تاج السر.. 20 مبدعًا يشاركون فى «اقرأ معانا» قريبًا

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة