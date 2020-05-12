صحيفة كورية شمالية تؤكد أهمية الاعتماد على النفس اقتصاديا

شددت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، على أهمية الاعتماد على النفس، مدعية أن القوى المعادية عاقدة العزم على محاولة "خنق" الدولة الشيوعية اقتصاديا.وتحث كوريا الشمالية على نحو متكرر على الاعتماد على النفس في مجالات مختلفة، بما يشمل التطور الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه عقوبات طويلة الأمد وسط جمود المحادثات بينها من جانب وبين الولايات المتحدة من جانب أخر، حسبما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وذكرت صحيفة (رودونغ شينمون) التابعة لحزب العمال الحاكم بأن "القوى المعادية تبذل جهودا مضنية لخنقنا اقتصاديا"، مضيفة أن "مكائدهم التي تهدف إلى وقف مسيرتنا نحو تحقيق قوة اشتراكية قوية من خلال تعميق الصعوبات الاقتصادية والارتباكات الداخلية مستمرة".وأشارت إلى أنه "سيتعين على الدول الانحناء والخضوع لدول أخرى إلا إذا كان الاقتصاد مستقلا"، وأضافت "أن الخضوع الاقتصادي يؤدي إلى خضوع سياسي".ودعت لبذل المزيد من الجهود في إعادة التدوير، قائلة إن اللجوء للمساعدات الخارجية ممكن أن يكون طريقة مؤقتة للنمو، ولكن لا يمكن أن يصبح طريقا للتنمية المستدامة.وقد شددت المنابر الإعلامية لكوريا الشمالية على أهمية الاعتماد على النفس منذ أن صرح القائد الشمالي كيم جونج-أون في اجتماع للحزب في ديسمبر الماضي بأنه لا يتوقع رفع العقوبات الأمريكية في المستقبل القريب.يُشار إلى أن غلق الحدود المطول مع الصين وسط وباء كورونا يمثل عبئا إضافيا على الدولة الشيوعية التي تعاني من اقتصاد منهار بالفعل، لاعتمادها بشكل كبير على التجارة مع الحليف المجاور.