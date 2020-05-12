مسلحون يهاجمون مركزًا لمنظمة أطباء بلا حدود في كابول

قال مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا مركزا طبيا لمنظمة أطباء بلا حدود في الجزء الغربي من العاصمة كابول.وقال المصدر لرويترز "مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود يتعرض للهجوم" مضيفا أن قوات الأمن تعمل على التصدي للهجوم وأن نائب وزير الصحة ربما كان يزور المركز الطبي في ذلك الوقت.وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن هجوما استهدف أحد المستشفيات.ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كان هناك أي ضحايا.ولم ترد منظمة أطباء بلا حدود على طلب للتعقيب.