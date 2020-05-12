«السياحة» تكشف تفاصيل جديدة بشأن إجراءات فتح الفنادق

أوضحت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار شدد في عدة اجتماعات على ضرورة التشديد والمراقبة على الفنادق التي تقدمت بطلب التشغيل خلال الفترة المقبلة.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن» المذاعة عبر فضائية «extra news»، مساء الإثنين، أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية مشددة في حالة عدم التزام هذه الفنادق، بالمماثلة للإجراءات التي اتخذتها بغلق للمنشآت التي لم تحتفظ بالعمالة، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50% بعد الأول من يونيو.ولفتت إلى استمرار الأنشطة الطبيعية في حمامات السباحة والشواطئ والصالات الرياضية، خلال فترة التشغيل التجريبي، منوهة أن هذه الأنشطة متاحة بنسبة تشغيل 25%، فضلًا عن مراعاة المسافات بين النزلاء، كما اشترطتها وزارة الصحة والسكان.وأكدت المتحدثة باسم وزارة السياحة، أن أنشطة عدم إقامة الحفلات واستخدام الشيشة داخل الفنادق لن تكون متوافرة خلال الفترة الأولى للتشغيل التجريبي، قائلة إن الوزارة ستحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل الفنادق.وتابعت: «هناك اشتراطات صحية تبدأ من توفير المواد المطهرة والنسب الخاصة بها داخل حمامات السباحة والمطابخ، والتطهير في كل منطقة، وتوفير المطهرات اليدوية، وتوفير عيادة طبية وطبيب في كل فندق»، مؤكدة أن خدمة الغرف موضوعة في عين الاعتبار بشكل دقيق.واعتمد مجلس الوزراء عدة ضوابط واشتراطات للسياحة الداخلية، تتضمن تشغيل الفنادق بنسبة %25 من إجمالي الطاقة الاستيعابية حتى أول يونيو المقبل، ترتفع فيما بعد إلى %50 كحد أقصى أيضًا.