سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12- 5-2020 فى البنوك المصرية

شهد سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 12-5-2020، استقرارًا نسيبًا في عدد من البنوك المصرية، ويقدم موقع "الدستور"، فى التقرير التالى، أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية.



سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية