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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12- 5-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:49 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
ياسمين محمود
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شهد سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 12-5-2020، استقرارًا نسيبًا في عدد من البنوك المصرية، ويقدم موقع "الدستور"، فى التقرير التالى، أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى:

16.95 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.

اليورو في البنك المركزى المصرى:

16.98 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع. 

اليورو في البنك الأهلى المصرى:

16.95 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.


اليورو الأوروبي فى بنك مصر:

16.96 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي في بنك الكويت الوطني

16.949 للشراء.

17.121 للبيع.

اليورو الأوروبي فى بنك البركة:

16.86 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.


اليورو فى البنك التجارى الدولى cib:

16.97 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

اليورو في المصرف المتحد:

16.97 للشراء.

17.14 للبيع.

اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

16.98 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.


اليورو فى بنك الإسكندرية:

16.93 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

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