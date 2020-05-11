نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لمنتقدي مسلسل «الاختيار»

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتقاد محمد الصغير الهارب إلى تركيا، مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "إنه إنسان رخيص، مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين".وعلق "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، على التدوينة التي نشرها محمد الصغير، عبر صفحته على "تويتر"، منتقدًا خلالها مسلسل الاختيار، قائلًا: "إنت عايز تعمل فتنة طائفية".كما عقب "الديهي" على انتقاد حاتم الحويني، نجل الشيخ إسحاق الحويني، مسلسل الاختيار أيضًا من خلال تدوينة له نشرها عبر صفحته على "تويتر"، قائلا: "إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي اختطفت الدين".وشهدت الحلقة 17 من مسلسل «الاختيار»، للفنان أمير كرارة، الذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، مصرع الإرهابي توفيق فريج، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس، والشهير بـ«أبوعبدالله»، الشخصية التي قدمها الفنان ضياء عبدالخالق.وكشفت تحقيقات النيابة العامة في عام 2014، أن المتهم توفيق محمد فريج زيادة، الملقب بـ«أبوعبدالله»، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، وتبين أنه «تاجر عسل» يقيم في العريش بمحافظة سيناء «هارب».تحول فريج من تاجر إلى إرهابى، بعدما أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانون، الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعى.وأكد أنه أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ أنصارِ بيتِ المقدسِ، التي تدعو لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، واستهدافِ المنشآتِ العامةِ والمجرى الملاحى لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به.ومن خلال توليه أمر جماعة أنصار بيت المقدس، أشأ مجلس شوري للجماعة، وقام بتجنيد عدد من ضباط الجيش المفصولين، ومن أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.وقتل في يناير 2014، ومع ذلك تمت إحالته إلى المحاكمة مع باقى المتهمين.