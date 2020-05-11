رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لمنتقدي مسلسل «الاختيار»

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:38 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
رباب الأهواني
طباعة
علق الإعلامي نشأت الديهي، على انتقاد محمد الصغير الهارب إلى تركيا، مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "إنه إنسان رخيص، مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين".

وعلق "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، على التدوينة التي نشرها محمد الصغير، عبر صفحته على "تويتر"، منتقدًا خلالها مسلسل الاختيار، قائلًا: "إنت عايز تعمل فتنة طائفية".

كما عقب "الديهي" على انتقاد حاتم الحويني، نجل الشيخ إسحاق الحويني، مسلسل الاختيار أيضًا من خلال تدوينة له نشرها عبر صفحته على "تويتر"، قائلا: "إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي اختطفت الدين".

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل «الاختيار»، للفنان أمير كرارة، الذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، مصرع الإرهابي توفيق فريج، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس، والشهير بـ«أبوعبدالله»، الشخصية التي قدمها الفنان ضياء عبدالخالق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في عام 2014، أن المتهم توفيق محمد فريج زيادة، الملقب بـ«أبوعبدالله»، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، وتبين أنه «تاجر عسل» يقيم في العريش بمحافظة سيناء «هارب».

تحول فريج من تاجر إلى إرهابى، بعدما أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانون، الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعى.

وأكد أنه أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ أنصارِ بيتِ المقدسِ، التي تدعو لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، واستهدافِ المنشآتِ العامةِ والمجرى الملاحى لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به.

ومن خلال توليه أمر جماعة أنصار بيت المقدس، أشأ مجلس شوري للجماعة، وقام بتجنيد عدد من ضباط الجيش المفصولين، ومن أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.

وقتل في يناير 2014، ومع ذلك تمت إحالته إلى المحاكمة مع باقى المتهمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

منة عرفة تتحدى رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020 (فيديو)

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة

صدور طبعة رابعة من «الفاروق عمر» لـ عبدالرحمن الشرقاوي