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سياسي

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، اتاحة عبوات إيثيلين ٧٠٪؜ سعة ١لتر من مصانع وزارة الانتاج الحربي للصحفيين وأسرهم والمؤسسات الصحفية

«الرعاية الاجتماعية والصحية» توفر الدفعة الثانية من المطهرات للصحفيين

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:44 م
أيمن عبدالمجيد
أيمن عبدالمجيد
الحسين عبيد
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، إتاحة عبوات إيثيلين ٧٠٪؜ سعة ١ لتر من مصانع وزارة الإنتاج الحربي للصحفيين وأسرهم والمؤسسات الصحفية.

وقال عبدالمجيد، يمكن للزملاء الحصول على الكحول عبوة لتر بسعر ١٠٠ جنيه، من مقر النقابة بالطابق الأرضي بداية من غد العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، وحتى بدء إجازة عيد الفطر.

وأضاف عبدالمجيد: كما تم توفير عبوة ٤ لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح سعر العبوة ٤ لتر ٢٥ جنيهًا.

وبشأن الكمامات، قال متوافر غدًا n95 بدون طبه، سعر ١٥ جنيهًا، وجاري التنسيق لتوفيرها دفعة ثانية من N95 بطبه، وكذلك القطن متعددة الاستخدام، الفلات العادية التي تحوى العلبة ٥٠ كمامة، وذلك من جهات رسمية لضمان الجودة والتعقيم، والسعر الأقل، وسيجرى إعلان التفاصيل فور الاستلام إن شاء الله، وفق آلية العمل المتبعة.

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