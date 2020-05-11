منة عرفة تتسبب في سقوط مصور برنامج «رامز مجنون رسمي» (فيديو)

منة عرفة

وأثناء سقوط منة عرفه في بركة المياه، تعرض أحد مصوري البرنامج لسقوط مفاجئ خلال اقترابه من منة للتصوير وهو الأمر الذي أدخل رامز جلال في نوبة ضحك شديدة وسارع فريق البرنامج لنجدته وإنقاذه.

اقرأ أيضا:





ويعتمد رامز جلال، خلال مقلبه الحالي على الظهور مباشرة لجمهوره دون الاعتماد على ماسكات أو تخفي، ويستعين بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضحاياه. وتعد منة هي أصغر ضحية تقع في برامج رامز جلال، منذ بدء مواسمه إلى الآن.ويعتمد رامز جلال، خلال مقلبه الحالي على الظهور مباشرة لجمهوره دون الاعتماد على ماسكات أو تخفي، ويستعين بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضحاياه.



وكان ضيف الحلقة الماضية مطرب المهرجانات حمو بيكا، في أول ظهور له بالبرنامج.