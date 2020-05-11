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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منة عرفة تتسبب في سقوط مصور برنامج «رامز مجنون رسمي» (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:36 م
منة عرفة
منة عرفة
سناء إسماعيل
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تعرضت الفنانة منة عرفة للسقوط خلال حلقة برنامج "رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر".

منة عرفة


وأثناء سقوط منة عرفه في بركة المياه، تعرض أحد مصوري البرنامج لسقوط مفاجئ خلال اقترابه من منة للتصوير وهو الأمر الذي أدخل رامز جلال في نوبة ضحك شديدة وسارع فريق البرنامج لنجدته وإنقاذه.
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وتعد منة هي أصغر ضحية تقع في برامج رامز جلال، منذ بدء مواسمه إلى الآن.

ويعتمد رامز جلال، خلال مقلبه الحالي على الظهور مباشرة لجمهوره دون الاعتماد على ماسكات أو تخفي، ويستعين بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضحاياه.

وكان ضيف الحلقة الماضية مطرب المهرجانات حمو بيكا، في أول ظهور له بالبرنامج.

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