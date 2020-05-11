رامز جلال يعلق على مايوه منة عرفة: «يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي»





رامز جلال يعلق على صورة منة عرفة بالمايوه وأضاف رامز أثناء حلقة برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية mbc مصر: «كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات وتنزلي صور على انستجرام يا خسارة الغنوة اللي غنهالك أحمد حلمي ودلوقتي جاء وقت العقاب يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي».



وتساءل رامز جلال: «هتنزلي صور تاني على انستجرام»، لترد عليه: «أنا هقفله خالص أقسم بالله».

وأضاف رامز أثناء حلقة برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية mbc مصر: «كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات وتنزلي صور على انستجرام يا خسارة الغنوة اللي غنهالك أحمد حلمي ودلوقتي جاء وقت العقاب يا خسارة تربيتك يا أحمد يا حلمي».وتساءل رامز جلال: «هتنزلي صور تاني على انستجرام»، لترد عليه: «أنا هقفله خالص أقسم بالله».

علّق الفنان رامز جلال على صور منة عرفة المثيرة للجدل، حيث ظهرت في وقت سابق وهي ترتدي مايوه، قائلًا: «فين البراءة والنقاء والصفاء؟».