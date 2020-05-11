الأمم المتحدة تحرز تقدما في مكافحة غزو الجراد بشرق أفريقيا واليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الإثنين، إحراز بعض التقدم في مكافحة غزو الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن الغذائي في شرق إفريقيا واليمن.وتشير التقديرات الأولية إلى أنه تم انقاذ 720 ألف طن من الحبوب - تكفي لإطعام 5 ملايين شخص سنويا في 10 دول من خلال السيطرة على انتشار هذه الحشرات.ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، لا يزال التهديد الذي يتعرض له الأمن الغذائي قائمًا بسبب الزيادة الحالية في الجراد، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في منطقة شرق أفريقيا الأوسع.وقال المدير العام للمنظمة كيو دونجيو "لقد كانت مكاسبنا مهمة، لكن المعركة طويلة ولم تنته بعد".وعلى الرغم من السيطرة على أكثر من 365 ألف هكتار، من المتوقع قدوم موجة ثانية من الجراد من البيض الذي وضعته هذه الحشرات في وقت سابق، في يونيو المقبل، عندما يحصد المزارعون في شرق إفريقيا محاصيلهم.وفي ظل الظروف الرطبة المثالية بالنسبة لها، تهاجم أسراب الجراد الصحراوي مناطق بأكملها من شرق أفريقيا، بما في ذلك جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وتنزانيا وأوغندا منذ شهور.وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الجراد الصحراوي من أخطر الآفات المهاجرة في العالم، حيث يمكن أن يستهلك سرب على مساحة كيلومتر مربع ما يعادل غذاء 35 ألف شخص في يوم واحد.