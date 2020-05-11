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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي مهاجمًا منتقديه: رافضى السنة ينتهجون فكر الإرهاب (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:11 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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علق خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الهجوم عليه من قبل ما وصفهم بجماعات الارهاب والشر، بسبب حديثه عن القرآن الكريم وقوله أن هناك اثنين قرآن، قائلًا:" إن الرافضين لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متحدين مع الإرهابيين في استخدام نفس المصطلحات.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: أن كلمة قرآن تطلق في الشريعة على غير القرآن لكريم، لافتًا إلى أن المجتمع يعانى حالة من الغربة عن اللغة العربية، مستشهدا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: "خُفِّفَ على داود القرآنُ، فكان يأمر بداوبِّه، فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده".

وكان خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في تصريحات سابقة أمس، إن الناس لابد أن تعي أن هناك اثنين قرآن لدينا، متابعا: "الناس فاكرة أننا عندنا قرآن واحد، والكلام ده غلط".

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك قرآن مقروء، وقرآن مُتبّع، مبينًا أن القرآن المقروء، هو القرآن الذي نتلوه ونتعلم منه، أما القرآن المتبع فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا قول النبي ﷺ: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه".

وأوضح "الجندي"، أن النبي ﷺ أوحى الله إليه القرآن وأوحى إليه أيضًا السنة، وهي الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، فالسنة وحي ثان أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام.

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