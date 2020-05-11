علي جمعة: العلماء اعتبروا وجود اسم هامان في القرآن معجزة (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هامان ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع فرعون، وكان هامان وفرعون وجنوده في حالة ظلم وطغيان وفساد؛ ولذا أغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم.وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن هامان اسمه موجود في القرآن الكريم صراحة دون غيره من الكتب المقدسة الأخرى، فهو لا يوجد في الكتاب المقدس، ولكنه يوجد في بعض البرديات والكتب القديمة.وأشار إلى أن العلماء اعتبروا وجود اسم هامان في القرآن الكريم معجزة، وهي كلمة باللغة الهيروغليفية تعني كبير المهندسين وليس اسمه، ولذلك طلب منه فرعون بناء صرح له، في قول الله سبحانه وتعالى: "وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ".