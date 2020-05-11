رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020.. أرقام الجلوس emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 في ظل انتشار فيروس كورونا .





من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يستطيع الطلاب بدءَا من اليوم الإثنين 11-5-2020 الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 عبر الرابط emis.gov.eg استعدادًا لامتحانات نهاية العام .





رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg

thanwya.emis.gov.eg . الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي من هنا





التسجيل في موقع وزارة التربية والتعليم باسم المستخدم والرقم السري من خلال هذه المنصة من هنا





وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ، وجود آليات محددة وواضحة لتسليم أرقام الجلوس للطلاب وتم إبلاغ المدارس بها لمراعاتها وتطبيقها كاملة .





إجراءات تسليم أرقام الجلوس بالمدارس

- تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات.

- التسليم يكون في فناء المدرسة الواسع.

- لا يسمح بدخول أكثر من طالب لاستلام البطاقة .

- التاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

- ارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات والقفازات .

- الحرص على التعقيم باستمرار.





وأضاف حجازي أنه شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم 719 الذي صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.





وتأتي حزمة الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب من انتشار فيروس كورونا وأداء امتحانات نهاية العام في جو صحي معقم خال من الفيروسات.





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