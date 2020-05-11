رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020.. أرقام الجلوس emis.gov.eg

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:35 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
رغدة محمد
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 في ظل انتشار فيروس كورونا .

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يستطيع الطلاب بدءَا من اليوم الإثنين 11-5-2020 الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 عبر الرابط emis.gov.eg استعدادًا لامتحانات نهاية العام .

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg

الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 emis.gov.eg على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي من هنا thanwya.emis.gov.eg .

التسجيل في موقع وزارة التربية والتعليم باسم المستخدم والرقم السري من خلال هذه المنصة من هنا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ، وجود آليات محددة وواضحة لتسليم أرقام الجلوس للطلاب وتم إبلاغ المدارس بها لمراعاتها وتطبيقها كاملة .

إجراءات تسليم أرقام الجلوس بالمدارس

- تشكيل أكثر من لجنة  داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات.
- التسليم يكون في فناء المدرسة الواسع.
- لا يسمح بدخول أكثر من طالب لاستلام البطاقة .
- التاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.
- ارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات والقفازات .
- الحرص على التعقيم باستمرار.

وأضاف حجازي أنه شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم 719 الذي صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

وتأتي حزمة الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب من انتشار فيروس كورونا وأداء امتحانات نهاية العام في جو صحي معقم خال من الفيروسات.

اقرأ ايضا


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن التركيب.. مميزات «عالية الدقة» لرادار «ساهر 2020» الجديد

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

النائب العام يصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم العمل في النيابات

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

بلسم الوسط.. «حليم» حلم فنانات الزمن الجميل

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
لواء. محسن الفحام
ما بين الحظر والإباحة
المزيد

الثقافة

البربري: القراءة وتنقيح أعمالي أولوياتي خلال فترة العزل

درويش قاسم: لحنت مائة قصيدة باللغة العربية

يمنى الخولي تتحدث عن قهر القلق الوجودي: الإسلام منظومة للعالم.. ومطلق الإلوهية يؤرقني

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات