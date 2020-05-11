البنوك تلزم العملاء بارتداء الكمامات

حرصًا من اتحاد بنوك مصر على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة، وتامشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية، تم إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك، والاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، وذلك عتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020،وأكد اتحاد البنوك أنه على ثقة من تفهم المواطنين هذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.وناشد المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم وتسهيل تقديم كافة العمليات المصرفية.