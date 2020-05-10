«التصديري للصناعات الطبية» يعقد أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد الثلاثاء المقبل

قال عماد لويز، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن المجلس سيعقد أول اجتماعاته يوم الثلاثاء المقبل.وأضاف لويز، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاجتماع سيناقش خطة المجلس لدعم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.وكانت وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية الأسبوع الماضي، ويستمر العمل بالتشكيل الجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وشمل التشكيل استحداث عدد من المجالس، فضلا عن زيادة عدد الأعضاء.