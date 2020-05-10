هل شارك «جبريل» عليه السلام في غزوة بدر؟.. داعية يجيب

رد الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، على تساؤل الإعلامي حمدي رزق، بشأن مشاركة سيدنا جبريل عليه السلام في غزوة بدر.وقال "العزازي"، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، اليوم الأحد، أن جميع الملائكة شاركوا في غزوة بدر قتالًا، فالملائكة كانت دائمًا تشارك في الغزوات تأييدًا وتثبيتًا للمسلمين، ومشاركتهم في غزوة بدر للتأكيد للمسلمين أنهم على الحق، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى ينصر الذين آمنوا بجند من ملائكته ويقول لملائكته: "إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ".وتابع الداعية الإسلامي، أن غزوة بدر كانت تأثيراتها النفسية والعسكرية على المسلمين شديدة.