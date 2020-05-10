بيت الست وسيلة ينظم أمسية «أون لاين».. الليلة

يذيع بيت الشعر العربي "بيت وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عبر شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للبيت عبر "فيسبوك"، الأمسية الإلكترونية الثامنة، فى التاسعة مساء اليوم الأحد 10 مايو، بالتعاون مع نادى أدب دمياط على أن يُنشر رابط اللقاء على الصفحة قبل أن بدء الأمسية بنصف ساعة.يتضمن اللقاء فقرة مع الشاعر عبدالرحمن الطويل، وندوة بعنوان "مدن القاهرة القديمة"، الفقرة الثانية أمسية شعرية، يشارك فيها من الشعراء أحمد حافظ، أحمد النجار، حبيبة الزين، ريم أحمد، الضوى محمد الضوى، محمد عرب صالح، الفقرة الثالثة فاصل غنائى تشارك فيه: المطربة ندى الموجى، والعازفة أمل عبد السلام، ويدير اللقاء نور الدين نادر، نورا النيلي.