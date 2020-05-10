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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أبو»: لم أحب الحفلات «الأونلاين» وكورونا أعادنى للقراءة

الأحد 10/مايو/2020 - 02:15 م
النجم أبو
النجم أبو
أمير محمد خالد
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حل النجم أبو ضيفا على برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو "إينرجي92.1"، في تمام الثامنة والنصف مساء، وقال إنه شعر بفقدان الحرية في الظروف الأخيرة للحظر، وأن المقارنة بين 2020 وأي عام يسبقه لن تكون منصفة، كما أنه متفائل لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتي بعدها الفرج والخير للناس.

وأوضح أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدأ قليلا، حتى إنه عاد لهوايته القديمة القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال إن المطبخ لم يستهوه لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.

وأضاف الفنان أنه مفتقد حريته في الذهاب لأي مكان، وأنه مفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب إيجابي من الحظر وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أبنائه وأسرته الصغيرة، بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.

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