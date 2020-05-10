«أبو»: لم أحب الحفلات «الأونلاين» وكورونا أعادنى للقراءة

«أبو»: لم أحب الحفلات «الأونلاين» وكورونا أعادنى للقراءة
الأحد 10/مايو/2020 - 02:15 م
أمير محمد خالدطباعة
حل النجم أبو ضيفا على برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو "إينرجي92.1"، في تمام الثامنة والنصف مساء، وقال إنه شعر بفقدان الحرية في الظروف الأخيرة للحظر، وأن المقارنة بين 2020 وأي عام يسبقه لن تكون منصفة، كما أنه متفائل لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتي بعدها الفرج والخير للناس.
وأوضح أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدأ قليلا، حتى إنه عاد لهوايته القديمة القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال إن المطبخ لم يستهوه لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.
وأضاف الفنان أنه مفتقد حريته في الذهاب لأي مكان، وأنه مفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب إيجابي من الحظر وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أبنائه وأسرته الصغيرة، بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.
وأوضح أنه لم يحب الحفلات الأونلاين، ورأى أن على الجميع أن يهدأ قليلا، حتى إنه عاد لهوايته القديمة القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال إن المطبخ لم يستهوه لكنه حول بلكونته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.
وأضاف الفنان أنه مفتقد حريته في الذهاب لأي مكان، وأنه مفتقد زيارة والدته، لكن كان هناك جانب إيجابي من الحظر وهو أنه أصبح يجلس كثيرا مع أبنائه وأسرته الصغيرة، بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرا.