السجن 3 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بسكين في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات، لقتل زوجها طعنا بسكين في المقطم.كشف قرار الإحالة قيام المتهمة "منال" بضرب المجني عليه "إبراهيم" بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نشبت بينهما مشادة على إثره استلت سكينا، وسددت بها ضربة استقرت يسار صدر المجني عليه فأحدثت الإصابة التي أفضت إلى موته.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهدة عزيزة مصطفى، ربة منزل، وقالت إنها حال تواجدها بمسكنها تناهى إلى سمعها صوت استغاثة المتهمة بها تطلب النزول لمحل الحادث، فرأت باب تلك المنزل مفتوحا فدخلت حتى أبصرت المجني عليه متكئا بظهره على الحائط بجوار باب المسكن ومصابا بصدره، وأخبرتها المتهمة بأنها سددت له طعنة.وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بالتفصيل، وأنها لم تكن قاصدة قتل زوجها، ولكن السكن وُجد مصادفة على مقربة منها أثناء المشاجرة مع زوجها.