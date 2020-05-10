شرطة التموين تضبط 1197 قضية خلال 24 ساعة

-21 طن سلع غذائية في القاهرة

- وصفات علاج محظورة في سوهاج

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 24 ساعة، في ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة، بينها مطعم بداخله 2 طن لحوم فاسدة، و41 طن مواد غذائية وبقوليات مجهولة المصدر، بمحافظة القاهرة.تمكن رجال الإدارة من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، لحيازته (2،110 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.وتم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1،100 طن سلع غذائية "سكر حر - دقيق فاخر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.كما تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1،370 طن منظفات صناعية ومطهرات "صابون سائل – كلور" – وكذلك 2880 عبوة "جل مطهر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.وتم ضبط المديرة المسئولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازتها (21،250 طن "أرز أبيض – كسبرة – مكرونة – حمص") معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذلك ضبط (672 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلةً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وكذلك ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (17،650 طن "أرز أبيض – كمون – فول - قرفة") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، وضبط (2،450 طن "كرفس – بذر كتان") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.زفي سوهاج تم ضبط المدير المسئول عن محل بدون ترخيص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان بمحافظة سوهاج لحيازته (24500 عبوة تركيبات ووصفات علاجية خاصة ببعض الأمراض غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، 230 عبوة كريم لعلاج آلام العظام) غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض لاستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة.