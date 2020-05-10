ضبط نفايات خطرة وأغذية فاسدة.. حملات شرطة البيئة والمسطحات في أسبوع

- مستلزمات الإنتاج الزراعى:



- حماية الطب البيطرى:



- حماية المواد الغذائية:



- مجال حماية البيئة:



- عوادم السيارات:



- الثروة السمكية:



- الملاحة الداخلية:



- حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية:



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وكان أبرزها:تم ضبط 403 أطنان أسمدة - 16،5 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل 3 مصانع وسيارتين، ومخزن بنطاق محافظتى الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون.ضبط 6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - وضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر"، بنطاق محافظتى الإسماعيلية بالمخالفة للقانون.ضبط (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون.ضبط (28،8 طن نفايات خطرة ومطهرات – 5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.ضبط 91 سيارة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة –القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).ضبط 490 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.ضبط 36 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.نجحت أجهزة الأمن فى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، في تأمين تنفيذ 33 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.