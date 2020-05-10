ضبط نفايات خطرة وأغذية فاسدة.. حملات شرطة البيئة والمسطحات في أسبوع
الأحد 10/مايو/2020 - 12:23 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وكان أبرزها:
- مستلزمات الإنتاج الزراعى:
تم ضبط 403 أطنان أسمدة - 16،5 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل 3 مصانع وسيارتين، ومخزن بنطاق محافظتى الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون.
- حماية الطب البيطرى:
ضبط 6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - وضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر"، بنطاق محافظتى الإسماعيلية بالمخالفة للقانون.
- حماية المواد الغذائية:
ضبط (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون.
- مجال حماية البيئة:
ضبط (28،8 طن نفايات خطرة ومطهرات – 5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.
- عوادم السيارات:
ضبط 91 سيارة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة –القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).
- الثروة السمكية:
ضبط 490 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.
- الملاحة الداخلية:
ضبط 36 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.
- حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية:
نجحت أجهزة الأمن فى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، في تأمين تنفيذ 33 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- مستلزمات الإنتاج الزراعى:
تم ضبط 403 أطنان أسمدة - 16،5 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل 3 مصانع وسيارتين، ومخزن بنطاق محافظتى الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون.
- حماية الطب البيطرى:
ضبط 6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - وضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر"، بنطاق محافظتى الإسماعيلية بالمخالفة للقانون.
- حماية المواد الغذائية:
ضبط (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون.
- مجال حماية البيئة:
ضبط (28،8 طن نفايات خطرة ومطهرات – 5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.
- عوادم السيارات:
ضبط 91 سيارة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة –القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).
- الثروة السمكية:
ضبط 490 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.
- الملاحة الداخلية:
ضبط 36 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.
- حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية:
نجحت أجهزة الأمن فى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، في تأمين تنفيذ 33 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.