نصف مليون مشاهدة.. يسرا تتألق بمشهد المشرحة فى «خيانة عهد»

حققت الفنانة يسرا نسب مشاهدات عالية جدًا وإشادات بعد الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "خيانة عهد"، وخاصة في مشهد تعرفها على جثة ابنها هشام داخل مشرحة زينهم بعدما وُجد جثمانه ملقى في الشارع، وتصدر هذا المشهد تحديدًا لليوم الثاني على التوالي قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، وتخطى نصف المليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.وكانت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "خيانة عهد" أثارت ضجة كبيرة بعد قتل "هشام" ابن "عهد" على يد خالته "فرح" حلا شيحة، واحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بمشهد انهيار يسرا داخل المشرحة ومشهد دفن ابنها.مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" فى السادسة والنصف، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.