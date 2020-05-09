جورجيو أرماني يعلن عودة عروضه من ميلانو

تأثرت صناعة الأزياء وعالم الموضة كغيرها من الصناعات بجائحة فيروس "كورونا"، لكن مصمم الأزياء الإيطالي جيورجيو أرماني أعلن عن وضع جدوله لعروض علامة Giorgio Armani وEmporio Armani في شهر سبتمبر 2020 بعاصمة الموضة الإيطالية ميلانو.



وسبق أن أوقفت كبرى العلامات التجارية أنشطتها، وتم تأجيل الفعاليات العالمية الخاصة بعروض الأزياء تحسبًا لعدوى الوباء العالمي.



فيما بدأت أخبار إيجابية تلوح في الأفق عن العودة التدريجية للأنشطة المتعلقة بقطاع الموضة حول العالم، بعد إعلان "أرماني" عن جدوله لعروض علامة Giorgio Armani وEmporio Armani في ميلانو، التي كانت احدى أكبر الدول تضررًا من الفيروس، ثم بدأت مؤخرًا تخفيف الإجراءات الاحترازية.

جورجيو أرماني

في أبريل الماضي، تصدّر أرماني عناوين الصحف عندما أعلن أن علامته التي تحمل الاسم نفسه ستبتعد عن المجموعات المحنكة، مستهدفة تشابه صناعة الرفاهية بالأزياء السريعة التي وصفها بـ"الإجرامية" و"العبثية".



وكان قد تم تأجيل عرض Armani privé إلى شهر يناير 2021، وسيقدّم في ميلانو لا في باريس كما جرت العادة، تحديدًا في مقر العلامة الرئيس في Palazzo Orsini التشكيلة من المقرر أن تضم تصاميم خفيفة تلائم الإطلالة الشتوية وقطعًا تناسب لوك الصيف المقبل.





جورجيو أرماني

من هو جورجيو أرماني؟



أسس أرماني مع صديقه جاليوتي علامته التجارية الخاصة باسم "جورجو أرماني"، في عام 1975، وبالعام نفسه قدم مجموعته الأولى الخاصة بتصميمات للأزياء الرجالية لربيع وصيف عام 1976، وأنتج أول خط لتصميم الأزياء النسائية في نفس الموسم.



صدر أرماني منتجاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979، وازدادت شهرته في أميركا بعد أن قام بتصميم أزياء الممثل الهوليوودي ريتشارد جير في فيلم «أمريكان جيجولو»، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم جورجيو أرماني بتصاميم رجال الأعمال الناجحين.

جورجيو أرماني