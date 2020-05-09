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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سوسن بدر: سعيدة بردود الأفعال الإيجابية على «ونحب تاني ليه»

السبت 09/مايو/2020 - 02:05 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يتم عرضه خلال موسم رمضان الحالي، مشيرة إلى أن هناك تطورا كبيرا في أحداث العمل.

وقالت سوين بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنها تلقت عن المسلسل أصداء طيبة للغاية بعد عرض حلقات منه.. مؤكدة أن التفاعل الذي يحدث خلال العرض أمر جيد وحماسي بالنسبة لفريق العمل.

وأضافت أنها ملتزمة أمام الجمهور بسبب الثقة المتراكمة منذ سنوات عمل طويلة بتقديم تجربة لا تقل في المستوى عن أعمالها السابقة ولذلك تحرص ألا تخذل سقف توقعات الجمهور بالنسبة إليها.

وأوضحت أن الحفاظ على المكانة التي يصل إليها الفنان يكون دائما أصعب من رحلة الوصول التي تحتمل إخفاقات ونجاحات ولذلك فإنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة التي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح لها بتقديم أداء مختلف.

وأشارت سوسن بدر إلى أن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالمسلسل كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة لقصص الحب التي يقابلها المرء في حياته.

ولفتت إلى أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما وجدت الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد خلال أحداث المسلسل والدة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأوضحت الفنانة أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة، مؤكدة أن ما يهمها هو التواجد بعمل يضيف لها فنيا وليس مجرد الظهور فقط خلال شهر رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير، وكريم فهمي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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