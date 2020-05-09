رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتبرأ من أردوغان.. لم ندعم أي مؤسسات تركية فاسدة

السبت 09/مايو/2020 - 01:44 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
نفت الحكومة الألمانية أي أخبار أو أنباء أو مزاعم حول تعاونها مع الجمعيات الخيرية التركية المتهمة بالفساد والتهرب الضريبي وجرائم أخرى، وفقا لما نقلته الشبكة الألمانية «دويتشه فيليه» وموقع «أحوال» التركي.

ونقلت «دويتشه فيليه»، ردا على الأسئلة التي طرحها عضو البرلمان من حزب اليسار المعارض، أويلا جيلبك، عن الحكومة الألمانية قولها إنها لا علاقة لها بمؤسسة أنصار التي تواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، كما نفت الحكومة الألمانية أي ارتباط بينها وبين مؤسسات تركية أخرى مثل TÜRGEV ​​وTürken، التي واجهت ادعاءات التهرب الضريبي والفساد.

وذكرت الحكومة الألمانية أيضًا أنها تتبعت مزاعم الفساد ضد كل من TÜRGEV ​​وTürken، وأنها توصلت إلى أن ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسراء البيرق وابنه بلال أردوغان كانا في مناصب تنفيذية في المؤسسات السابقة.

وطالب جيلبك، أيضًا، الحكومة الألمانية بإنهاء تعاونها مع الهلال الأحمر التركي، الذي اتُهم بتسهيل التهرب الضريبي وصلاته بمؤسسة أنصار.

وكان الهلال الأحمر التركي قد تلقى تبرعًا بقيمة 8 ملايين دولار من شركة باشكنغاز، وهي شركة طاقة تمد العاصمة التركية، واتهم سياسيون معارضون أتراك باشكنغاز باستخدام الهلال الأحمر في شبكة معقدة من التهرب الضريبي، بينما قال البعض إن تحويل مبالغ كبيرة إلى مؤسسات مرتبطة بالحكومة يرقى إلى مستوى الفساد.

وقالت الحكومة الألمانية إنها قدمت مساعدات إلى الهلال الأحمر التركي لدعم اللاجئين.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

7 حقائق للرد على شائعات فيروس «كورونا»

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

3 أمراض فى سن المراهقة تتسبب في الشيخوخة المبكرة للشرايين

العثور على لوحة حجرية عمرها 650 عاما شمال الصين

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

آيت ميهوب.. ضيف ملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

6 أعوام من دفتر«الغيطاني».. رسام السجاد ونساج التراث

«اللحية التايواني».. نماذج بشرية تتصارع من أجل البقاء

ثقافة السعودية تدعم أول معرض فنى افتراضى فى المملكة