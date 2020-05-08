«لا لتوكل كرمان» يتصدر تويتر.. نشطاء يرفضون إشراف «الإرهابية» على محتوى فيسبوك

تصدر هاشتاج #No_Tawakkol_Karman (لا لتوكل كرمان) موقع "تويتر"، ليكشف اعتراض عدد كبير من النشطاء على انضمام الناشطة اليمنية توكل كرمان إلى مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.وغرد ابن اليمن على تويتر قائلا "لا تتقبل الرأي الآخر ومتشددة ومنحازة لتنظيم الإخوان المسلمين وتحرض على شن الحروب وتدعم العنف والكراهية بين الأمم والشعوب".وقالت مريم شلبي "فيسبوك عمل لجنة أخلاقيات عليا حط فيها توكل كرمان للإشراف على البوستس التي تخص منطقتنا هذا معناه إعطاء إشراف على فيسبوك مصر للإخوان! هي عدوة صريحة لأنظمة سياسية من مصر للسعودية للإمارات، إما سيتم حذفها من اللجنة أو مصير فيسبوك سيكون إغلاق!".وتلقت توكل كرمان العديد من التعليقات الرافضة لمراقبتها محتوى فيسبوك وإنستجرام، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية تضمن كلمة من جميع أعضاء المجلس في مقطع فيديو، وقالت في تعليقها عليه: "فخورة بتنوع زملائي الأعضاء في مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي".