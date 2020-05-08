شمس الكويتية تشيد ببرنامج «الشقيري» الجديد «إحسان من المستقبل»

أشادت الفنانة شمس الكويتية، ببرنامج "إحسان من المستقبل"، والذي يقدمه الإعلامي والداعية الشاب أحمد الشقيري، ويعرض عبر فضائية mbc مصر.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "إحسان من المستقبل للشقيري، أفضل برنامج وأفضل مقدم.. ربي يعطيك يالشقيري ويوفقك وتضل نور في هالعالم".برنامج "إحسان من المستقبل"، يحمل الطابع الديني والإنساني على وجه خاص، ويعرض عبر قنوات mbc مصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، وعاد به الشقيري بعد غياب 3 سنوات.