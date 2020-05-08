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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الكويتى ينعى طبيبًا مصريًا توفى بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:04 م
الدكتور باسل الصباح
الدكتور باسل الصباح
أبوزيد على
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نعى الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي الجمعة، طارق حسين مخيمر، الطبيب المصري الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الكويتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وأوضحت صحيفة النهار الكويتية، أنها تعد الحالة الأولى للوفيات بين الأطباء في دولة الكويت، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن الطبيب المصري كان يعمل في الصفوف الأمامية للتصدي للمرض، في مستشفى زين كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما، ويعمل في الكويت منذ أكثر من 20 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تشخيص حالته وتأكيد إيجابية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، قبل أيام وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن يتم تحويله إلى العناية المركزة حتى وفاته.


وزير الصحة الكويتى ينعى طبيبًا مصريًا توفى بفيروس كورونا
وزير الصحة الكويتى ينعى طبيبًا مصريًا توفى بفيروس كورونا

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