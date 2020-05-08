نشرة أسعار الفواكه اليوم

شهدت أسعار الفواكه، اليوم الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٠، حالة من الاستقرار في الأسواق، تزامنًا مع حلول منتصف رمضان المبارك.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمتابعيها بمتوسط أسعار الفواكه لحظة بلحظة، تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الفواكه بشكل عام في الأسواق بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تراجعا في القوى الشرائية هذا العام بسبب كورونا وتقليل العزومات الرمضانية في الفنادق والمطاعم، وبالتالي تراجع الاستهلاك.وأشار إلى أن هناك وفرة من منتجات السلع الغذائية بشكل عام في الأسواق، حيث يبلغ إنتاج مصر المحلي نها بنسبة ١٠٠%.وأوضح أن هناك تراجعا في أسعار الفواكه هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.وترصد "الدستور" في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الفواكه بالأسواق:سجل سعر البرتقال الصيفي 3-7 جنيهات.وسعر الليمون يتراوح بين 4-12 جنيها للكيلو.وسجل سعر الخوخ العريشي بين 5-8 جنيهات.وسعر التفاح الأمريكي والإيطالي يتراوح بين 17-23 جنيها.في حين سجل التفاح الجولدن 17 جنيها، والسوري 18 جنيها.واستقر سعر الفراولة ليترواح بين 3-7جنيهات.واستقر سعر الكانتلوب بين 3-6 جنيهات.وسجل سعر الشمام بين 4-7 جنيهات.واستقرت الجوافة بين 3-7 جنيهات.وسجلت الكاكا بين 6-9 جنيهات.