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فن

الحلقة 15 من «الفتوة».. «فتوة الجمالية» يعطى حسن الجبالى وصية والده

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:52 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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عرضت قناة "الحياة" الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي، والتي بدأت بمشهد بين "حسن الجبالي" الفنان ياسر جلال الذي نجد والدته الفنانة أنعام سالوسة بعد أن تم ضربها من قبل رجال المعلم سيد اللبان، الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بعد أن كان يبحث عن الذهب في منزل حسن الجبالي.

واستمرت الحلقة بمشهد جمع كل من الفنان أحمد صلاح حسني "المعلم عزمي أبو شديد" والفنان أحمد خليل" المعلم صابر أبو شديد، الذي عاد إلى منزله، من المولد، مرهقا بشدة لما حدث هناك وما تضمنته الحلقة الرابعة عشر.

بينما ذهب حسن الجبالي إلى المعلم صابر أبو شديد، لتقديم مظلمة له حول ما حدث لوالدته قائلا: "مش كل مرة هروح فيها المولد يموتلي حد"، بينما تذكر وفاة والده وقتها في المولد.

واتهم حسن الجبالي المعلم صابر أبو شديد أنه قتل والده لينفي ذلك قائلا له: "متفتحش أبواب اتقفلت من زمان".

وأعطى حسن الجبالي وصية والده التي طالبه فيها بأن يقف بجانبه وأن يعطي "الفتوة" وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد أنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر؛ ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.

وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد إنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر، ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.

وذهب المعلم صابر أبو شديد مع ليل إلى والدتها "أحباب"، حيث حكت له أن زوجته الثانية "حسيبة" هي التي قالت لها إن المعلم صابر أبو شديد يكرهك لأنك أنجبتي فتاة وليس رجلًا، وهو يريد أن يكون لديه رجال.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهما الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي واحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وأحمد جمال سعيد وعصام السقا وغفران محمد وهنادي هاني مهني وليلي احمد زاهر وانعام سالوسة وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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