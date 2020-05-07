غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، عملية إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام، ابتداءً من الساعة 9 مساءً حتى الخامسة صباحًا من يوم الأحد المقبل.وأكدت الإدارة أن العمل سيكون على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.وستقوم إدارة المرور بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، وذلك في ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية وأعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق.