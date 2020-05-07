كورونا يقلص عدد أفراد الحرس الثوري الإيراني إلى النصف

كشف الناشط والمعارض الإيراني محسن سزيجارا، اليوم الخميس، عن إصابة المئات من أعضاء الحرس الثوري الإيراني بفيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع عناصره إلى النصف.وأضاف محسن، الذي يترأس معهد أبحاث في واشنطن، خلال مداخلة مع معهد هدسون، أنه إلى جانب تعطيل كل سبل مساءلة النظام على طريقة تسييره أزمة كورونا، فإن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات الشعبية وفي سيناريو أقل احتمالا أن يصل الأمر إلى حد انهيار نظام الملالي، على حد قوله.وكشف أن تأثير فيروس كورونا على إيران سيكون ضخما، مشيرًا إلى أن النظام ربما لم يكن يتخيل أن الأزمة ستكون بهذا الحجم.