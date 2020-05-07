براءة متهمين من الاشتراك فى قتل جارهم بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ببراءة متهمين من الاشتراك مع 4 آخرين فى قتل جارهم بحلوان.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبوالعلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحى، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.وكانت النيابة أسندت للمتهمين عاطف. م، ومحمد.ع، تهمة الاشتراك مع 4 آخرين فى قتل المجنى عليه صلاح زيدان، بأن تواجد المتهمين المعروضين أمام المحكمة للشد من أزر المتهمين الأربعة الذى أطلق أحدهم وابلا من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، ما أدى لإصابته التى أدت لوفاته.