مواعيد عمل وحدات المرور لتجديد رخصة السيارات والمركبات

مواعيد عمل المرور الرسمية











كما قام فريق الطب الوقائي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتعقيم كافة وحدات المرور من الداخل، مع تخصيص جهاز لتعقيم المواطنين قبل الدخول للمرور، وعمل خيمة كبيرة لاستقبال المواطنين لمنع التكدث، والعمل على سرعة إنجاز أوراقهم وفقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



ولذلك وضعت وزارة الداخلية شرطا هاما لدخول أي مواطن إلى وحدة المرور وهو ارتداء كمامة طبية كما وضعت حرصا على حياة الجميع، مع الحفاظ على المسافات فيما بين المواطنين وبعضهم البعض من ناحية وبين المواطنين والموظفين من ناحية اخرى.





إجراءات الداخلية للحد من فيروس كورونا

كما يأتى ذلك تزامنًا مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية ىبوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من «2030 سى سى» وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ «فورى».



وقد شهدت وحدات المرور على مستوى الجمهورية اقبال المواطنين لإنهاء مصالحهم،حيث أشادوا بالاجراءات الطبية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على أرواحهم ووقابتهم من أي فيروسات، فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات ومين المعاملة معهم وقد ترك ذلك أثرا طيبا في نفوس المواطنين، ووجهوا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية لتوفير سبل الوقاية.





تابع أيضاً:

«تاج الدين» يكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء بعودة الحياة لطبيعتها اليومية بصفة تدريجية والتماشي مع خطة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التداعيات التي وضعتها وخطة التدابير الاحترازية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أكمل وجه.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء بعودة الحياة لطبيعتها اليومية بصفة تدريجية والتماشي مع خطة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التداعيات التي وضعتها وخطة التدابير الاحترازية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أكمل وجه.

حددت وزارة الداخلية مواعيد فتح أبواب وحدات المرور أمام الحماهير، وأيضا أوقات الغلق، عقب قرار وزارة الداخلية ببدء استئناف العمل بكل وحدات المرور ولكن بشروط أقرتها الوزارة حرصت على حياة المواطنين وراحتهم.وأعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد العمل؛ لفتح وحدات المرور بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء اليوم، ومن أجل ذلك قامت وزارة الداخلية باتخاذ عدة خطوات حرصًا على حياة المواطنين من انتشار فيروس «كورونا».