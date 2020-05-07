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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواعيد عمل وحدات المرور لتجديد رخصة السيارات والمركبات

الخميس 07/مايو/2020 - 11:05 ص
المرور
المرور
عمرو المزيدي
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حددت وزارة الداخلية مواعيد فتح أبواب وحدات المرور أمام الحماهير، وأيضا أوقات الغلق، عقب قرار وزارة الداخلية ببدء استئناف العمل بكل وحدات المرور ولكن بشروط أقرتها الوزارة حرصت على حياة المواطنين وراحتهم.

مواعيد عمل المرور الرسمية


وأعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد العمل؛ لفتح وحدات المرور بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء اليوم، ومن أجل ذلك قامت وزارة الداخلية باتخاذ عدة خطوات حرصًا على حياة المواطنين من انتشار فيروس «كورونا».


كما قام فريق الطب الوقائي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتعقيم كافة وحدات المرور من الداخل، مع تخصيص جهاز لتعقيم المواطنين قبل الدخول للمرور، وعمل خيمة كبيرة لاستقبال المواطنين لمنع التكدث، والعمل على سرعة إنجاز أوراقهم وفقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ولذلك وضعت وزارة الداخلية شرطا هاما لدخول أي مواطن إلى وحدة المرور وهو ارتداء كمامة طبية كما وضعت حرصا على حياة الجميع، مع الحفاظ على المسافات فيما بين المواطنين وبعضهم البعض من ناحية وبين المواطنين والموظفين من ناحية اخرى.

إجراءات الداخلية للحد من فيروس كورونا


كما يأتى ذلك تزامنًا مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية ىبوابة مرور مصر» على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من «2030 سى سى» وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ «فورى».

وقد شهدت وحدات المرور على مستوى الجمهورية اقبال المواطنين لإنهاء مصالحهم،حيث أشادوا بالاجراءات الطبية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على أرواحهم ووقابتهم من أي فيروسات، فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات ومين المعاملة معهم وقد ترك ذلك أثرا طيبا في نفوس المواطنين، ووجهوا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية لتوفير سبل الوقاية.

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وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء بعودة الحياة لطبيعتها اليومية بصفة تدريجية والتماشي مع خطة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن التداعيات التي وضعتها وخطة التدابير الاحترازية التي تنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أكمل وجه.

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