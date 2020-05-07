«تاج الدين» يكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، بدأت في تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كل المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم البدء بالفعل في استخدام بلازما المتعافين في الحالات الحرجة والشديدة من مصابي كورونا، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية سيعلن عنها بعد تحليلها ودراستها.وأشار تاج الدين، إلى أن مصر تسعى للحصول على أي دواء تكون نتائجه مبشرة يعلن عنه في أى دولة بالعالم، مؤكدًا أن هدفهم توفير أي عقاقير أو دواء للمواطن المصري ضد فيروس كورونا.