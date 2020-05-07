رئيس البرلمان العربي يرحب بالحكومة العراقية الجديدة

قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اليوم الخميس، إن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.فيما رحب السلمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق.وأكد السلمي أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.وكان مصطفى الكاظمي، وبحضور 255 نائبًا، قد أدى اليمين القانونية مساء الأربعاء كرئيس للحكومة العراقية بعدما وافق البرلمان على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدًا رفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.