إيطاليا تسجل 369 وفاة و1444 إصابة جديدة بكورونا



يذكر أن إجمالي إصابات كورونا حول العالم تجاوز 3.5 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات ربع مليون حالة حتى اليوم.

أعلنت السلطات الصحة في إيطاليا، مساء الأربعاء، عن تسجيل 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما سجلت 369 وفاة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الإيطالية أن إجمالي المصابين لديها بكورونا وصل إلى 214 ألفا و457 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفا و648 حالة حتى اليوم.يذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت عن تخفيف إجراءات الحظر المفروض تدريجيا، بعد تراجع نسب الإصابات والوفيات بالوباء منذ فرض الحجر الصحي.