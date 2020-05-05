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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة مكرم: حرب شرسة لزعزعة ثقة المصريين بالخارج في دولتهم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:03 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أحلام عبدالرحمن
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تعامل الدولة مع العالقين المصريين بالخارج جاء في ظروف طارئة واستثنائية، مشددة على أن الدولة المصرية لا تفرق بين أبناء الوطن في الخارج وتعمل على إعادتهم بسلامة، مشيرة إلى أن ما حدث في مراكز الإيواء التي خصصتها دولة الكويت للمخالفين المصريين كان بسبب الحملات المغرضة والحرب الشرسة على مصر، مشددة على أن إجراءات إعادة المصريين تعد ضربة قاضية لهذه الحملات.

وأوضحت مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما حدث يكشف الحرب الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية، ولذلك دائماً أناشد المصريين في الخارج التحقق من كل معلومة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك كتائب إلكترونية ومجموعات تحاول أن تغذي مشاعر المصريين ضد دولتهم في الخارج، وأشعلت مشاعر سلبية من أجل دفع المواطنين إلى أفعال سلبية وهو ما تحقق بالفعل،

وتابعت: "مررنا بحرب شرسة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته، تحركنا بهدوء وكل دقة من أجل إعادة المصريين فى الخارج بطريقة صحيحة وصحية"، مشددة على أن ما حدث في معسكرت الإيواء بالكويت حالة من عدم الالتزام من قبل المواطنين المصريين، والحكومة الكويتية نجحت في حل ذلك الأمر بكل هدوء.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم، على أن الإجراءات التي اتخذتها مصر الآن من أجل إعادة أبناء الوطن في الخارج، هي ضربة قاضية لكل الحملات المغرضة التي تعمل على زعزعة ثقة المواطن بدولته.

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