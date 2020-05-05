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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحصاء رويترز: إصابات كورونا في آسيا تصل لـ250000

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:26 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أفاد إحصاء لـ"رويترز"، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون، اليوم الثلاثاء، متأثرا بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند، رغم أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان حدّت من انتشاره بشكل كبير.

ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة، يعني أن آسيا تمثل الآن سبعة في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا و34 في المئة لأمريكا الشمالية.

وعبر خبراء عن قلقهم من أن الحالات غير المبلّغ عنها تخفي المدى الحقيقي لتفشي الوباء.

وتباطأت وتيرة الوفيات في آسيا بشكل ملحوظ في معظم البلدان، حيث يقترب العدد الآن من 10000 في المنطقة إجمالا، وهو ما يمثل 4% الوفيات العالمية، وتمثل أوروبا 57% وأمريكا الشمالية 29%.

وبالمقارنة، سجلت إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ما يزيد على 25000 حالة وفاة لكل منها، وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة بوفاة 70000 شخص جراء الوباء.

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