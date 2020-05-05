خالد الجندى: صغائر الأعمال أخطر ما يودى بالمرء فى النار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أخوف آية قرآنية بالنسبة للعلماء قول الله سبحانه وتعالى: "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ"، معقبًا: "العلماء كانوا بيدوبوا منها".وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن صغائر الأعمال أخطر ما يؤدي بالمرء إلى النار، فذرة قد تكون سببًا في دخوله النار، منوهًا بأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخافه على أمتى من يحقرون من صغائر أعمالهم".وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سيدنا على بن أبي طالب- رضى الله عنه- كان يُشتم على باب المسجد ويضحك، فسأله لماذا لا ترد عليه، فقال: "أأمنع رزق ساقه الله إليّ يأخذ من سيئاتي وآخذ من حسناته"، معقبًا: "حاجة ببلاش كدا من غير صلاة ولا صوم".