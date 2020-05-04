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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منشق كورى شمالى يعتذر عن تصريحاته عن وضع كيم جونج أون الصحى

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:30 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
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قدم المنشق الشمالي وعضو البرلمان الكوري الجنوبى "تيه يونج هو" اعتذاره، اليوم الإثنين، عن تصريحاته المتعلقة بمرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون، بعد تعرضه لكثير من الانتقادات لإعلانه أخبارًا عارية من الصحة بخصوص الوضع في الشمال.

وتزايدت الانتقادات الموجهة لتيه، حيث إنه لم يظهر أي رد فعل مسئول تجاه الادعاءات التي أدلى بها، على الرغم من ظهور القائد الشمالي للعامة للمرة الأولى خلال 3 أسابيع تقريبًا، وكان "تيه" قد قال في وقت سابق إن "كيم" "لا يمكنه الوقوف بنفسه أو السير بشكل طبيعي".

وقال "تيه" فى بيان -نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب- "أعتذر للشعب (عن تصريحاتى)، مهما كان السبب"، وأضاف "شعرت بتأثير كلماتي بعد أن تلقيت الكثير من الانتقادات في اليومين الأخيرين".

وأضاف "تيه" الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أنه "شعر بمسئولية ثقيلة تجاه التأثير الذي قد تخلفه تصريحاته باعتباره عضوًا برلمانيًا"، وذكر أنه "يتعهد بالقيام بالأنشطة البرلمانية على نحو أكثر حصافة وتواضع".

وادعي كل من تيه يونج هو وجي سونج هو، وهو منشق شمالى آخر تم اختياره عضوًا برلمانيًا، بأن القائد الشمالي يعاني من وضع صحي صعب. وقد صرح "جي" الأسبوع السابق بأنه "متأكد بنسبة 99%" من وفاة كيم.

وقد أثار غياب كيم عن حدث سنوي مهم يوم 15 أبريل السابق في ذكرى عيد ميلاد جده الراحل، ومؤسس الدولة الشيوعية في كوريا الشمالية كيم إيل سونج، العديد من التكهنات حول مرضه بشكل خطير.

ومن جانبها أعلنت وسائل الإعلام الشمالية يوم السبت الماضي عن أن كيم شارك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة، ونشرت صورًا لكيم يتحدث مبتسمًا مع مسئولين.

ووجه الحزب الحاكم انتقادات لكل البرلمانيين بخصوص ادعاءاتهما، ويصر بعض البرلمانيين على عدم مشاركتهما في لجان الدفاع والاستخبارات البرلمانية، التي تتعامل مع معلومات حساسة تخص كوريا الشمالية.

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