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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مقلب رامز جلال يكشف فوبيا باسم ياخور

الأحد 03/مايو/2020 - 08:22 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف مقلب الفنان رامز جلال في الفنان السوري باسم ياخور، المذاع عبر فضائية mbc مصر، عن فوبيا يعاني منها الأخير.

وقال باسم ياخور لرامز خلال الحلقة إنه يعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة بعد ارتفاع كرسي الحقيقة به والدوران به في الهواء.

وكان من طرائف الحلقة تصريح باسم ياخور لرامز جلال أنه تناول طعام الغداء قبل الحلقة مباشرة، وعلق رامز على الأمر قائلا إيه هترجع.

ويستعين رامز جلال خلال هذا العام بالفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوفه من مصر ومختلف الدول العربية.

ويختلف برنامج رامز هذا العام عن سابقه وذلك لظهور رامز جلال أمام الجمهور بدون تخفي أو استخدام ماسكات على وجهه للتخفيف.

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