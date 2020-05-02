وزير الداخلية الأسبق: هشام عشماوي استحق الإعدام أكثر من مرة

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأأسبق، إن الإرهابي هشام عشماوي كان لابد أن يعدم أكثر من مرة، كون مرة واحد لا تكفي للعقاب على جرائمهـ إذ ارتكب جرائم بشعة في حق الجنود والضباط من الجيش والشرطة.وأضاف إبرايم مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كان له عمليات كثيرة ضد القوات المسلحة والشرطة، وخلية عرب شركس كانت إحدى الخلايا الإرهابية العنقودية التي يحركها، وتم تصفية الإرهابيين الذين قتلوا أبناءنا، وقاموا بتفجيرات عند المديريات، واغتالوا الضباط".ولفت وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الأمن الوطني خلال 48 ساعة فقط من الحاثة حددوا كل خيوط المنفذين لعملية التخطيط لاغتياله.