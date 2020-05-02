مستشار الرئيس لشؤون الصحة: نستطيع السيطرة على كورونا باتباع التعليمات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحمل الأجسام المضادة وتجرى عليها تجارب علمية دقيقة من أجل أن تستخدم فى علاج مرضى كورونا، وتابع: "لا نستطيع أن نقول العلاج بالبلازما هو عقار فعال للشفاء من كورونا، كون ذلك يتطلب دراسة علمية وتفاصيل كثيرة".وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن لا نهون أو نهول من فيروس كورونا، وتابع: "أرجو كل الناس أن تستجيب لكل نداءات الوطن والبلد والحكومة والجهات المعنية.. وفى أيدنا ونحن في فترة حاسمة أن نقلل من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات والإرشادات وسبل الوقاية".وشدد، على أن الدولة المصرية تعمل على إحداث توازن شديد جدا في مواصلة الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخرى حماية صحة المصريين، ويجب علينا جميعًا أن ندعم ونساند الدولة في ذلك، وتابع: "قلنا أن هذه الزيادة ستحدث ولكن قلنا نريدها أفقية وليست رأسية، وعلينا أن نسمع الكلام ونحافظ على أنفسنا وبلدنا".