رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس لشؤون الصحة: نستطيع السيطرة على كورونا باتباع التعليمات

السبت 02/مايو/2020 - 11:13 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحمل الأجسام المضادة وتجرى عليها تجارب علمية دقيقة من أجل أن تستخدم فى علاج مرضى كورونا، وتابع: "لا نستطيع أن نقول العلاج بالبلازما هو عقار فعال للشفاء من كورونا، كون ذلك يتطلب دراسة علمية وتفاصيل كثيرة".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن لا نهون أو نهول من فيروس كورونا، وتابع: "أرجو كل الناس أن تستجيب لكل نداءات الوطن والبلد والحكومة والجهات المعنية.. وفى أيدنا ونحن في فترة حاسمة أن نقلل من انتشار فيروس كورونا من خلال اتباع التعليمات والإرشادات وسبل الوقاية".

وشدد، على أن الدولة المصرية تعمل على إحداث توازن شديد جدا في مواصلة الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخرى حماية صحة المصريين، ويجب علينا جميعًا أن ندعم ونساند الدولة في ذلك، وتابع: "قلنا أن هذه الزيادة ستحدث ولكن قلنا نريدها أفقية وليست رأسية، وعلينا أن نسمع الكلام ونحافظ على أنفسنا وبلدنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

زلزال مصر اليوم بقوة 6.3 ريختر يضرب 4 بلاد أخرى .. الأماكن المتضررة

التعليم: اليوم إعلان تفاصيل تسليم الأبحاث

بث صلاة التراويح إذاعيًا من مسجد عمرو بن العاص

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

ريمديسيفير.. معلومات عن علاج فيروس كورونا المستجد remdesivir

«ديزني» تتبرع بمليون دولار من مبيعات أقنعة شخصياتها الكرتونية

البرلمان السويسري يطالب بعزل النائب العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

ناقد مغربى: «إنعام سالوسة أحلى حاجة فى مسلسل الفتوة» (صور)

إبراهيم السعافين يلقى قصائد من ديوانه «فتنة الناى» (فيديو)

لأول مرة.. العربية للسينما تعقد امتحاناتها بعد مرور 18 عامًا