تفاصيل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «البرنس»





أحداث مسلسل البرنس الحلقة التاسعة 9 وطالب الأبناء من والدتهم في الحلقة الجديدة التي تعرض في الثامنة إلا ربع يوميًا في شهر رمضان الحالي، أن لا تقول لأحد أنهم وراء القتل في مشهد انهيار تام وإبداع كبير من الفنانة سلوى عثمان، ليختتم المشهد بدموعها قائلة: «ابعدوا عني أنا خايفه منكم».





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وطمأن الدكتور المعالج لـ"رضوان البرنس" أشقاءه "عادل ونورا" عليه، مؤكدًا لهم أنه لابد أن يتم معاملته معاملة خاصة؛ بينما خرج "رضوان"؛ طالبًا منهم أن يزور ابنه وزوجته في القبر؛ بينما رفض من حوله ذلك، مؤكدين أن حالته لا تسمح تمامًا فيما طالب الطبيب منه أن يمهل نفسه وقتا من الراحة بسبب الجرح الذي في بطنه.



واستمرت الحلقة؛ حيث ظهرت "علا" الفنانة نور اللبنانية؛ في المستشفى لتكشف لهم أن هاشم طليقها هو من وراء ذلك لتقع الحيرة بين نورا وعادل؛ ليعد رضوان البرنس من حوله بأنه لن يترك حقه نهائيا سواء هاشم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبدالعظيم أو أشقاءه الذين حذرته "نورا" منهم؛ ليؤكد أنه سوف يأتي بحق من راحوا: "قسما بالله هجيب حقهم".



اجتمع أشقاء رضوان في المستشفى من بينهم "فتحي" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر، بينما قدموا التعازي في وفاة زوجة "رضوان" وابنه، بينما استغربت سلوى عثمان، مما فعله أولادها داخل المستشفى، فيما دخل وكيل النيابة أمام الجميع للتحقيق في القضية، فيما رفض الحديث معه، مؤكدًا أنه لا يستطيع الكلام في الوقت الحالي؛ في مشهد مبهر لكل الممثلين المشاركين الذين حاولوا أن يؤكدوا أن "هاشم" طليق علا هو من وراء الحادث.



مشهد آخر جمع "شيماء" الشخصية التي تللتخلص من قدمها الفنانة دنيا عبدالعزيز و"فتحي" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر، لتسأله ما إن كان وراء الحادث أم لا، لينكر ذلك بينما عايرها بأنه ليس لديها أشقاء؛ رافضا حديث "شيماء" نهائيا قائلا له:"رضوان أخويا الصغير مقدرش أعمل كده".



بينما جمع مشهد بين "نورا" الفنانة ريم سامي و"ياسر" الفنان محمد علاء؛ لتخفي له ما تعرفه عن حقيقة قتلهم لزوجة شقيقه؛ قائلة له بطريقة خفية: "أوعى تشك في أخوك"؛ حيث تملك الخوف من الأشقاء أمام "نورا" ووالدتهم، بينما كشفت "عبير" رحاب الجمل لزوجها، عن خطة جديدة للتحلص من "رضوان"، بإخباره (رضوان) أن فتحي هو الذي قتل زوجته وابنه.



وترك "رضوان" مع ابنته المستشفي دون علم الطبيب، حيث ذهب إلى المقابر لزيارة زوجته "لبني" وابنه "سيف"، فيما أكد أنه سوف يسترد حقه وينتقم حتى وإن كان أشقاءه من فعلوا ذلك، في مشهد داخل المقابر أبدع فيه رمضان بأداءه وبأغنية للفنان أحمد سعد تحمل اسم "مالناش إلا بعض".



واستكملت الحلقة بمشهد لـ"فدوى" الفنانة روجينا مع أحد تجار المخدرات الفنان محمد غنيم، وهم يقومون بتجريب نوع جديد من أنواع مخدر الحشيش فيما طلب منها تاجر المخدرات أن تقوم بالتركيز في عملها وخاصة أنه وبعد زواجها من "فتحي" فقد تأثر العمل في تدوير "التجارة".



وظهرت "سميحة" الفنانة سلوى عثمان؛ و"نجية" الفنانة أحلام الجريتلي، لتقول لها الأخيرة أنها تشك في واحد من أبناءها لتقول لها "سميحة": "اطمني مش واحد دول كلهم اللي عملوها"، لتنتهي الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس الحلقة التاسعة 9.

وطمأن الدكتور المعالج لـ"رضوان البرنس" أشقاءه "عادل ونورا" عليه، مؤكدًا لهم أنه لابد أن يتم معاملته معاملة خاصة؛ بينما خرج "رضوان"؛ طالبًا منهم أن يزور ابنه وزوجته في القبر؛ بينما رفض من حوله ذلك، مؤكدين أن حالته لا تسمح تمامًا فيما طالب الطبيب منه أن يمهل نفسه وقتا من الراحة بسبب الجرح الذي في بطنه.واستمرت الحلقة؛ حيث ظهرت "علا" الفنانة نور اللبنانية؛ في المستشفى لتكشف لهم أن هاشم طليقها هو من وراء ذلك لتقع الحيرة بين نورا وعادل؛ ليعد رضوان البرنس من حوله بأنه لن يترك حقه نهائيا سواء هاشم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عبدالعظيم أو أشقاءه الذين حذرته "نورا" منهم؛ ليؤكد أنه سوف يأتي بحق من راحوا: "قسما بالله هجيب حقهم".اجتمع أشقاء رضوان في المستشفى من بينهم "فتحي" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر، بينما قدموا التعازي في وفاة زوجة "رضوان" وابنه، بينما استغربت سلوى عثمان، مما فعله أولادها داخل المستشفى، فيما دخل وكيل النيابة أمام الجميع للتحقيق في القضية، فيما رفض الحديث معه، مؤكدًا أنه لا يستطيع الكلام في الوقت الحالي؛ في مشهد مبهر لكل الممثلين المشاركين الذين حاولوا أن يؤكدوا أن "هاشم" طليق علا هو من وراء الحادث.مشهد آخر جمع "شيماء" الشخصية التي تللتخلص من قدمها الفنانة دنيا عبدالعزيز و"فتحي" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر، لتسأله ما إن كان وراء الحادث أم لا، لينكر ذلك بينما عايرها بأنه ليس لديها أشقاء؛ رافضا حديث "شيماء" نهائيا قائلا له:"رضوان أخويا الصغير مقدرش أعمل كده".بينما جمع مشهد بين "نورا" الفنانة ريم سامي و"ياسر" الفنان محمد علاء؛ لتخفي له ما تعرفه عن حقيقة قتلهم لزوجة شقيقه؛ قائلة له بطريقة خفية: "أوعى تشك في أخوك"؛ حيث تملك الخوف من الأشقاء أمام "نورا" ووالدتهم، بينما كشفت "عبير" رحاب الجمل لزوجها، عن خطة جديدة للتحلص من "رضوان"، بإخباره (رضوان) أن فتحي هو الذي قتل زوجته وابنه.وترك "رضوان" مع ابنته المستشفي دون علم الطبيب، حيث ذهب إلى المقابر لزيارة زوجته "لبني" وابنه "سيف"، فيما أكد أنه سوف يسترد حقه وينتقم حتى وإن كان أشقاءه من فعلوا ذلك، في مشهد داخل المقابر أبدع فيه رمضان بأداءه وبأغنية للفنان أحمد سعد تحمل اسم "مالناش إلا بعض".واستكملت الحلقة بمشهد لـ"فدوى" الفنانة روجينا مع أحد تجار المخدرات الفنان محمد غنيم، وهم يقومون بتجريب نوع جديد من أنواع مخدر الحشيش فيما طلب منها تاجر المخدرات أن تقوم بالتركيز في عملها وخاصة أنه وبعد زواجها من "فتحي" فقد تأثر العمل في تدوير "التجارة".وظهرت "سميحة" الفنانة سلوى عثمان؛ و"نجية" الفنانة أحلام الجريتلي، لتقول لها الأخيرة أنها تشك في واحد من أبناءها لتقول لها "سميحة": "اطمني مش واحد دول كلهم اللي عملوها"، لتنتهي الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس الحلقة التاسعة 9.

ننشر تفاصيلالذي يعرض على شاشة قناة "دي إم سي"، بمشادة كبيرة بين سلوى عثمان والدة "عبير" الفنانة رحاب الجمل، وبقية الأشقاء، بعد أن علمت أنهم وراء مقتل زوجة ونجل "رضوان" الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان.