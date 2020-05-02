السيطرة على حريق بصيدلية في بورسعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية في بورسعيد، اليوم السبت، على حريق نشب في صيدلية بنطاق حي العرب.تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغ من عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، باندلاع حريق داخل أحدى الصيدليات بشارع 100 ونهضة مصر، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مناطق أخرى، دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة، وجاري التحري عن ملابسات الحريق، وحجم الخسائر المادية بالصيدلية.