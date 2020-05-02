كورونا يجبر إليسا على تأجيل طرح ألبومها الجديد

قررت الفنانة إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد حتى إشعار آخر، حيث كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، ولكن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغيير خطة طرح الألبوم، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل طرح الألبوم.وقال مصدر مقرب من إليسا، لـ"الدستور"، إنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة على الرغم من انتهائها من تسجيل معظم الأغاني التي سجلتها في استديوهات هادي شرارة وناصر الأسعد.يذكر أن إليسا، كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية "هنغني كمان وكمان" من ألحان محمد يحيى.ومن المقرر أن تحل إليسا ضيفة على برنامج "سهرانين" من تقديم سيرين عبدالنور وأحمد فهمي، حيث تجري حاليًا الشركة المنتجة للبرنامج عدة مفاوضات مع إليسا للظهور في إحدي حلقات البرنامج في النصف الثاني من شهر رمضان.